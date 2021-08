La rencontre entre les deux parties. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre de la Défense, a reçu le 3 août à Hanoï Mme Ann Marie Yastishock, directrice de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) au Vietnam.



Les deux parties ont montré leur détermination à ne pas laisser le COVID-19 affecter la coopération bilatérale dans le règlement des conséquences des bombes et mines et des produits chimiques toxiques laissés par la guerre.



Hoang Xuan Chien a remercié et hautement apprécié les efforts de l'USAID ainsi que des autorités américaines dans la coopération avec les agences et unités fonctionnelles du ministère vietnamien de la Défense pour mettre efficacement en œuvre les activités de régler les conséquences des bombes, des mines et des produits chimiques toxiques laissés par la guerre.

Il a cité les projets phases comme le Projet de traitement de la contamination par la dioxine à l'aéroport de Da Nang (achevé en 2018) ; le commencement du projet de traitement de la contamination par la dioxine à l'aéroport de Bien Hoa de la première phase (2019 - 2025) ; l’élaboration des dossiers pour la période 2021-2025 du Projet d'appui à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées au Vietnam dans 8 provinces gravement touchées par l’agent orange que sont Quang Tri, Thua Thien-Hue, Quang Nam, Binh Dinh, Kon Tum, Binh Phuoc, Dong Nai, Tay Ninh. Ce projet a été approuvé par le Premier ministre.

Hoang Xuan Chien et Mme Ann Marie Yastishock ont convenu de poursuivre la coopération bilatérale pour accélérer le processus de résoudre les conséquences des produits chimiques et les conséquences des bombes et mines laissés par la guerre. -VNA