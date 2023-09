Des artistes se produisent au concert. Photo: VNA



Londres (VNA) - Le Vietnam-UK Network (VUKN) a organisé le 7 septembre à Londres un concert pour célébrer le 10e anniversaire de sa fondation et le 50e de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni.

L'événement visait également à collecter des fonds pour soutenir trois organisations caritatives britanniques opérant au Vietnam que sont The Christina Noble Children's Foundation, Facing the World et Saigon Children's Charity.

Le concert a mis en vedette de célèbres artistes vietnamiens et internationaux, dont les pianistes Tra Nguyen, Tomazz Lis et Shu-Wei Tseng, ainsi que les violonistes Stéphane Tran Ngoc, Maryna Raievska, Abigail Dance et Phuong Hoang Linh Nguyen, qui ont interprété des œuvres célèbres de compositeurs britanniques, vietnamiens et internationaux.

A cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni a exprimé sa fierté quant au partenariat stratégique entre le Vietnam et le Royaume-Uni, qui connaît actuellement sa période la plus prolifique, notamment grâce aux échanges populaires et culturels soutenus par des organisations comme le VUKN.

Fondé en janvier 2013, le VUKN est une organisation non gouvernementale et non politique qui vise à renforcer la compréhension mutuelle et à promouvoir les relations entre les deux pays, en particulier dans les domaines économique, culturel et social.-VNA