La 4e consultation politique Vietnam-Pérou a eu lieu le 19 octobre sous l'égide des vice-ministres vietnamien et péruvien des Affaires étrangères. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam et le Pérou ont convenu de perfectionner étape par étape leurs cadres juridiques pour promouvoir la coopération bilatérale dans le commerce, l’investissement, l’agriculture, la culture, le tourisme…

Lors de la 4e consultation politique Vietnam-Pérou au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères tenue le 19 octobre sous forme de visioconférence, les deux parties ont évalué les résultats et discuté des mesures pour intensifier la coopération bilatérale.

Elles ont exprimé leur satisfaction devant le développement de la coopération bilatérale dans le commerce et l’investissement. Les échanges bilatéraux ont dépassé 500 millions de dollars, faisant du Pérou le 6e partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine.

Elles ont convenu de collaborer étroitement pour maintenir le rythme de développement de leurs relations, de multiplier les visites de haut niveau, de promouvoir la coopération interparlementaire.

Elles cherchent à approfondir leur partenariat, à intensifier la présence de leurs organes diplomatiques, à valoriser le mécanisme du comité intergouvernemental Vietnam-Pérou de coopération dans l’économie et la technique ainsi qu’à élargir le dialogue et la connectivité entre ministères, secteurs et entreprises.

Sur la base de la confiance mutuelle, les deux parties ont partagé leur point de vue sur des questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Elles ont convenu de continuer leur collaboration et leur soutien mutuel au sein des organisations internationales et forums multilatéraux dont le Vietnam et le Pérou sont parties, tels que l’ONU, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Forum de coopération pour l'Asie de l'Est et l'Amérique latine (FEALAC)…-VNA