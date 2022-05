Photo : VNA



Vientiane (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê et son homologue lao, Saysomphone Phomvihane, ont coprésidé lundi 16 mai à Vientiane un atelier pour partager des expériences sur les mécanismes et politiques de relance et de développement socio-économiques post-pandémie de Covid-19.

Le président de l'AN du laos, Saysomphone Phomvihane, a déclaré que l'atelier était l'occasion pour les deux AN de partager des expériences dans la mise en œuvre du rôle des organes législatifs dans l'élaboration de politiques et lois pour promouvoir la reprise et le développement socio-économiques post-Covid-19.

Selon le président de l’AN, Vuong Dinh Huê, les informations et leçons tirés de l'atelier seront très utiles pour chaque pays dans l'élaboration de mécanismes et politiques efficaces au service du développement socio-économique dans la nouvelle situation.

Vuong Dinh Hue a souligné qu'il s'agissait du premier atelier dans le cadre de l'accord de coopération entre les deux AN, qui a été signé le 16 mai. L’AN du Vietnam a préparé 9 documents, dont deux sont présentés lors de l'atelier. Ce sont des contenus importants et pratiques, apportant de grandes contributions au processus de reprise économique et de développement du Vietnam.

Il a affirmé que les deux AN continueraient de promouvoir les expériences et résultats de la coopération, contribuant activement à la consolidation et au développement de la grande amitié, de la solidarité particulière, de la confiance mutuelle et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, pour la paix, la stabilité et la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Les deux dirigeants ont exprimé leur conviction que lors de cet atelier, des organismes gouvernementaux, des députés, des membres des conseils populaires locaux échangeront ensemble leurs expériences pratiques et discuteront activement pour clarifier questions d'intérêt commun. -VNA