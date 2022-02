Tran Dai Thang, premier secrétaire de l'ambassade du Vietnam au Laos, remet des bourses de l'Université Ton Duc Thang aux étudiants de l'école bilingue vietnamo-lao Nguyen Du à Vientianne (Laos). Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Les gouvernements du Vietnam et du Laos continueront de promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation, du développement des ressources humaines et de la formation professionnelle en 2022, selon le Vientiane Times paru le le 17 février.

Selon Vientiane Times, le gouvernement du Laos a accordé 60 bourses à des fonctionnaires et étudiants vietnamiens pour suivre des programmes de courte durée, premier cycle ou de cycle supérieur dans des universités du Laos.

Dans le même temps, le gouvernement du Vietnam a également accordé 1.100 bourses à des fonctionnaires et étudiants lao pour des programmes d'éducation scolaire, universitaire et de courte durée.

Selon le ministère lao de l'Éducation et des Sports, les deux pays prévoient d'améliorer la qualité et l'efficacité de la coopération dans le domaine de l'éducation et du développement des ressources humaines au cours de la période 2021-2030.

En 2022, les deux parties accordent la priorité aux investissements dans le matériel et l'équipement des académies de sport et d'entraînement physique. Les deux pays prévoient également de moderniser les internats pour les minorités ethniques dans les provinces de Sekong et de Champasak, dans le sud du Laos.

En outre, le Vietnam et le Laos s'efforcent d'améliorer le système de gestion de la qualité de l'éducation du ministère de l'Éducation et des Sports au cours de la période 2021-2030 et de promouvoir la coopération en matière de formation professionnelle à tous les niveaux.

Les deux pays tiendront une réunion pour évaluer le plan décennal de coopération éducative Vietnam-Laos et signeront un Protocole de coopération en matière d'éducation et de développement des ressources humaines entre les deux gouvernements pour la période 2022-2027. -VNA