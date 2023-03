Photo: QDND

Hanoï (VNA) – Un forum sur l’industrie verte et le transport intelligent a été organisé mardi en République de Corée par l’Association des Hommes d’affaires Vietnam-République de Corée (VKBIA), l’Alliance Vietnam-République de Corée pour la mobilité verte (VKERC) et le Bureau de l'Assemblée nationale de la République de Corée.L’événement a réuni des représentants de six agences gouvernementales sud-coréennes, des membres de l'Assemblée nationale et plus de 30 dirigeants d'entreprises, d'organisations, d'instituts de recherche et d'universités sud-coréens liés à l'industrie verte et au transport intelligent.Dans son discours au forum sur la coopération potentielle entre le Vietnam et la République de Corée et les opportunités de développement de l'industrie verte au Vietnam, le président de la VKBIA, le Dr Tran Hai Linh, a présenté l'investissement sud-coréen au Vietnam ces dernières années, évalué le potentiel de coopération en matière d'investissement et d'application des sciences et technologies pour l' industrie verte , ainsi que la coopération potentielle entre les deux pays dans l'industrie verte et les industries auxiliairesn.Le président de la VKERC Kim Jong Bae a souligné que la transition vers l'utilisation de moyens de transport verts, intelligents et respectueux de l'environnement dans les pays en développement d'Asie, dont l'ASEAN, contribuerait non seulement à la réalisation de l'objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi au développement des industries vertes, créant de grandes opportunités de croissance socio-économique.A cette occasion, la VKBIA, la VKERC et l’Université sud-coréenne Honam ont signé un document de coopération. Les parties s'engagent à mettre en œuvre des programmes d'échanges et de transfert de technologies, des soutiens à la formation professionnelle et à l'emploi, à promouvoir conjointement l'investissement et le développement de l'industrie verte et du transport intelligent, notamment la coopération dans ce domaine entre le Vietnam et la République de Corée et d'autres pays de l'ASEAN. -VNA