La Conférence internationale sur l'avenir de l'Asie (FOA 2022) s'est officiellement ouverte le 26 mai à Tokyo en présentiel et en ligne.

Une délégation de plus de 40 Vietnamiens d'outre-mer (Viet kieu) de 17 pays du monde a terminé le 25 mai sa visite aux soldats et habitants du district insulaire de Truong Sa et de la plate-forme DK1.