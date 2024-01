Un accord pour la distribution exclusive des produit de croissance Hone Plus au Vietnam a été formalisé lors d'une cérémonie de signature entre Luu Huy Nhat, directeur d'Ensou Vietnam, et Hiroshi Suzuki. Photo : VNA

Tokyo (VNA) – Une séance de travail sur l’intensification de la coopération dans le domaine de soin de santé entre les entreprises vietnamiennes et leurs homologues japonaises a eu lieu le 15 janvier dans la préfecture japonaise de Shizuoka.A cette occasion, la délégation des entreprises et experts vietnamiens a également visité l'usine de fabrication de la société AFC-HD AMS Life Science, où elle a pu acquérir un aperçu direct de son processus de production observant étroitement des normes scientifiques et de sécurité avec une chaîne de production moderne et fermée.Selon Hiroshi Suzuki, représentant d'AFC-HD AMS Life Science, son entreprise est spécialisée dans la recherche et le développement de produits pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires naturels et de produits de santé et est cotée à la Bourse de Tokyo.Le même jour, un accord pour la distribution exclusive des produit de croissance Hone Plus au Vietnam a été formalisé lors d'une cérémonie de signature entre Luu Huy Nhat, directeur d'Ensou Vietnam, et Hiroshi Suzuki.Le directeur d'Ensou Vietnam a déclaré que les produits d'AFC-HD AMS Life Science, y compris Hone Plus, doivent répondre aux exigences strictes des bonnes pratiques de fabrication (BPF) et aux normes d'exportation mondiales. Hone Plus, un complément nutritionnel contenant des ingrédients clés tels que le calcium, le collagène, la vitamine D et la L-Arginine, est conçu pour soutenir la croissance en taille des enfants.-VNA