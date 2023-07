S'adressant à l'ambassade du Vietnam en Grèce, Phan Dinh Trac a suggéré que les responsables et le personnel de l'agence de représentation continuent à mener à bien leurs tâches assignées. Photo : VNA

Lors de la séance de travail avec le secrétaire général, vice-ministre permanent de la Justice Panos Alexandris. Photo : VNA

Lors de la séance de travail avec le secrétaire général du Parti communiste grec Dmitris Koutsoumpas. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par le membre du Bureau politique et président de la Commission des affaires intérieures du Comité central du PartiCV, Phan Dinh Trac, a effectué une visite de travail du 2 au 6 juillet en Grèce.Au cours du séjour en Grèce, la délégation du PCV a eu des séances de travail avec plusieurs responsables grecs dont le vice-président du Parti Nouvelle Démocratie au pouvoir, ministre grec du Travail et des Affaires sociales Adonis Georgiadis; le secrétaire général du Parti communiste grec Dmitris Koutsoumpas ; le secrétaire général, vice-ministre permanent de la Justice Panos Alexandris ; le président adjoint de la Cour des comptes grecque Vlachaki Maria et le maire de la ville de Santorin Antonis Sigalas.Phan Dinh Trac, qui est également secrétaire du Comité central du PCV, vice-président permanent du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle de la corruption et des phénomènes négatifs et vice-président permanent du Comité directeur central pour la réforme judiciaire, a remercié la Grèce d'avoir été l'un des premiers États membres de l'Union européenne (UE) à ratifier l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA). Il a estimé que les deux parties avaient encore d’importants potentiels pour promouvoir la coopération dans divers domaines.Les dirigeants des Partis politiques et des agences compétentes grecs ont affirmé de prendre en considération la politique de renforcement de la coopération avec le Vietnam. Ils ont souhaité de promouvoir la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, du tourisme, de la navigation, et recevoir des travailleurs vietnamiens pour travailler en Grèce Les deux parties ont échangé des expériences, des options, des politiques et des mesures dans le domaine de la lutte contre la corruption ; convenu de promouvoir la coopération entre les agences compétentes du Vietnam et de la Grèce dans ce domaine ; De même, ils ont également échangé des vues sur des questions internationales d'intérêt commun, partagé une position de principe sur le règlement des différends par des moyens pacifiques et dans le respect du droit international et de la Charte des Nations unies.S'adressant à l'ambassade du Vietnam en Grèce, Phan Dinh Trac a suggéré que les responsables et le personnel de l'agence de représentation continuent à mener à bien leurs tâches assignées, afin de resserrer l'amitié et la coopération entre le Vietnam et la Grèce. -VNA