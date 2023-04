Photo: VNA Hanoï (VNA) – L’atelier « Enjeux environnementaux, eau et assainissement » s'est tenu le 14 avril à Hanoï, dans le cadre des 12es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne.

Les interventions présentées ont porté sur la protection de l'environnement, l’amélioration de la qualité de l’air, la lutte contre le changement climatique, le traitement des déchets solides, le traitement de l'eau et l’approvisionnement en eau potable, la réduction et le recyclage des déchets, l’économie circulaire...

Un représentant du service des Ressources naturelles et de l'Environnement de Ho Chi Minh-Ville a déclaré que la mégapole du Sud souhaitait coopérer avec les localités françaises dans l’application de la transformation numérique dans la surveillance de l'environnement, au service de la gestion intelligente de la qualité de l'air dans la ville; l’investissement dans la mise en œuvre des projets de développement des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées urbaines; l’amélioration de la capacité de gestion environnementale des responsables et employés du secteur des ressources naturelles et de l'environnement, en particulier dans la gestion générale des ressources en eau...

Selon le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Bui Xuan Cuong, le Vietnam compte environ 90 partenaires de coopération bilatéraux, participe à plus de 100 cadres de coopération multilatéraux sur les ressources naturelles, l'environnement et le climat.

La coopération dans le développement durable, dont la protection de l'environnement, est considérée comme l'un des points forts dans les relations Vietnam- France , a-t-il souligné.

Avec des expériences et une technologie environnementale moderne, les localités et les investisseurs français sont toujours considérés comme des partenaires fiables des localités vietnamiennes dans leurs efforts de développement durable, a-t-il ajouté. -VNA