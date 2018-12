Lors de l'inauguration d'une exposition mettant en vedette la célèbre maître d'opéra de Pékin Mei Lanfang (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Des experts et des artistes vietnamiens et chinois du théâtre traditionnel se sont rencontrés lors d'un séminaire international, à Hanoi le 11 décembre, afin de partager leurs expériences et de rechercher des moyens de promouvoir cet art et d'optimiser le rôle des activités théâtrales dans l'approfondissement de la compréhension mutuelle.L'artiste populaire Le Tien Tho, président de l'Association des artistes scéniques du Vietnam, a déclaré que l'activité contribuait à favoriser la connectivité des artistes de théâtre des deux pays voisins, leur donnant ainsi la possibilité d'échanger des idées sur la manière de développer l'art traditionnel dans la nouvelle étape.Les participants ont évalué la situation des arts scéniques à l’époque actuelle, les politiques de soutien aux artistes, la formation des jeunes artistes et les mesures visant à populariser l’art dans le processus d’intégration internationale.Passant en revue les méthodes utilisées par l'art scénique traditionnel du Vietnam, le dramaturge Le Quy Hien a déclaré que le théâtre vietnamien avait reçu l'héritage de l'art traditionnel et des techniques de théâtre moderne.En dépit des difficultés et des défis, les artistes de théâtre vietnamiens ont toujours été fiers de l’art de la scène du pays, a-t-il déclaré.Le professeur Yan Baoquan, de l’Ecole normale supérieure du Shaanxi (Chine), a déclaré que l’art de la scène traditionnel chinois est entré dans une période difficile au cours des dernières décennies. Il a dit que la restauration et la préservation des arts du patrimoine traditionnel avaient beaucoup retenu l'attention du Parti communiste chinois et du gouvernement chinois.Selon le professeur associé et théoricien de théâtre du Vietnam Tat Thang, le théâtre chinois possède le plus grand nombre de genres au monde, avec plus de 300 types.La Dr. Tran Thi Minh Thu de l'Institut national de la culture et des arts du Vietnam a déclaré que les arts de la scène vietnamiens et chinois avaient subi quatre vagues d'interférences, mais l'art vietnamien a toujours conservé son identité.Le séminaire faisait partie de l'échange d'art traditionnel Vietnam-Chine qui se déroule du 11 au 14 décembre à Hanoi. Au programme, une exposition présentant le grand maître de l’opéra de Pékin, Mei Lanfang, ainsi que des représentations théâtrales vietnamiennes et chinoises. –VNA