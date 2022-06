Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong et le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et Premier ministre cambodgien, Samdech Techo Hun Sen, ont souligné l’importance de la solidarité, de l’amitié précieuses et du soutien mutuel entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples, lors de leur entretien téléphonique tenu ce lundi 27 juin.

Cet entretien s’est déroulé à l’occasion du 71e anniversaire de la fondation du PPC, du 55e de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge, et après les élections communales réussies du 4e mandat, dont les résultats ont été annoncés par la Commission électorale nationale du Cambodge le 26 juin 2022.

Les deux dirigeants ont discuté de la situation de chaque Parti et de chaque pays, exprimant leur joie face au développement de la coopération entre le Vietnam et le Cambodge, qui apporte des avantages concrets aux deux peuples.

Ils ont affirmé leur désir de préserver et de cultiver conjointement ces bonnes relations bilatérales et convenu de continuer à se coordonner étroitement et à promouvoir les relations de coopération selon les orientations fixées par les deux parties.

Ils ont également mis l’accent sur l'importance de l'Année de l'amitié Vietnam - Cambodge 2022 et le fait que deux parties se sont coordonnées avec succès pour organiser le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 45e de la marche pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot (20 juin 1977) du Premier ministre cambodgien Hun Sen.

Cette activité a été très appréciée par l'opinion publique des deux peuples et les amis internationaux.

Le leader du Parti Nguyên Phu Trong a félicité le PPC pour avoir guidé le peuple cambodgien dans l'accomplissement d’importantes avancées dans divers domaines ces 71 dernières années.

Il s’est déclaré convaincu que sous le règne du roi Norodom Sihamoni, la direction du Sénat, de l'Assemblée nationale, du gouvernement avec le rôle central du PPC conduit par son président, le Premier ministre Hun Sen, le peuple cambodgien continuerait obtiendrait de nouveaux succès dans l’œuvre de la défense, d’édification et de développement du pays.

De son côté, le Premier ministre Hun Sen s’est réjoui des réalisations importantes et complètes que le peuple vietnamien a remportées, estimant que sous la direction du PCV dirigé par son secrétaire général Nguyên Phu Trong, le peuple vietnamien continuerait à obtenir de nombreux résultats encore plus importants, de mettre en œuvre avec succès la Résolution du 13e Congrès national du Parti. -VNA