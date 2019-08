Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung, et la secrétaire d'État au ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Eat Sophea. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - La réunion des hauts fonctionnaires (SOM) de la 17e session du Comité mixte Vietnam-Cambodge sur la coopération économique, culturelle, scientifique et technique a eu lieu mardi 20 août dans la capitale cambodgienne Phnom Penh.

Coprésidée par le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung, et la secrétaire d'État au ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Eat Sophea, la SOM a réuni la participation des officiels de 18 ministères et branches du Vietnam et des partenaires cambodgiens.

Les délégués participants ont passé en revue et évalué les résultats de la coopération obtenus depuis la 16e session, en soulignant les problèmes et les obstacles restants dans les domaines de coopération et les propositions de règlement pour les soumettre rapport au président des sous-comités des deux pays.

Les deux parties ont activement échangé des discussions sur le projet du protocole d’accord de la réunion.

Le vice-ministre vietnamien Nguyen Quoc Dung et la secrétaire d'État cambodgienne Eat Sophea, se sont déclarés satisfaits de la coopération étroite entre les deux délégations, et ont convaincu que la 17e session du Comité mixte Vietnam-Cambodge sur la coopération économique, culturelle, scientifique et technique serait couronnée de succès et de bons résultats, répondant aux attentes des deux parties.

Selon l’agenda, la session plénière de la 17e session du Comité mixte Vietnam-Cambodge sur la coopération économique, culturelle, scientifique et technique sera coprésidée le 21 août par le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, et son homologue cambodgien Prak Sokhonn.-VNA