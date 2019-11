Buenos Aires (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Argentine, Dang Xuân Dung, a souligné le potentiel de coopération entre les deux pays lors d’un événement tenu mardi 5 novembre à Buenos Aires pour promouvoir la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce, l’investissement et le tourisme.

L’ambassadeur du Vietnam en Argentine, Dang Xuân Dung Dang lors de l'événement. Photo: VNA



Le diplomate a indiqué qu’en tant que partenaires intégraux, les gouvernements des deux pays continuent à renforcer leur coopération dans tous les domaines, notamment dans l’économie, le commerce et l’investissement.

L’année dernière, les échanges bilatéraux ont atteint près de 3 milliards de dollars. Le Vietnam restait le deuxième marché d’exportation de l’Argentine en Asie, tandis que l’Argentine était son deuxième partenaire commercial en Amérique latine.



Il a souhaité que les deux parties continuent à collaborer étroitement pour rapprocher leurs entreprises et contribuer au développement de la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays.



Lors de l’événement, des représentants de l’ambassade du Vietnam en Argentine et des invités argentins ont présenté des modèles économiques et l’environnement des affaires ainsi que des attractions touristiques au Vietnam.



L’événement, organisé par l’ambassade du Vietnam en Argentine, a attiré plus de 300 représentants d’agences locales, d’entreprises et de corps diplomatiques. – VNA