Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Vietnam Airlines commencera à partir du 15 mai 2020 à vendre des billets sans bagages en soute enregistrés sur les vols domestiques opérés entre les aéroports internationaux de Nôi Bai (Hanoi), Tân Son Nhât (Hô Chi Minh-Ville), Dà Nang (Centre), Vân Don (province de Quang Ninh), et Cam Ranh (province de Khanh Hoa).

En conséquence, les passagers qui n’ont pas besoin d’apporter de bagages enregistrés peuvent acheter des billets économiques à un prix spécial à partir de 579.000 dongs par trajet (frais et taxes compris). Ces billets comprennent toujours 12 kg de bagages à main. Ils sont appliqués aux vols à partir du 15 mai cette année et peuvent être réservés sur le site Web et les agents de Vietnam Airlines au Vietnam.

En cas de demande croissante de bagages enregistrés, les passagers peuvent acheter ou réserver les bagages supplémentaires en ligne au moins 6 heures avant le départ ou directement à l’aéroport.

Dans le même temps, le transporteur aérien national réduit également jusqu’à 50% le frais des bagages supplémentaires pour les vols domestiques exploités à partir du 15 mai 2020.

Plus précisément, le prix des bagages prépayés selon les colis standard de 23 kg et 10 kg est fixé à 300.000 dongs et 150.000 dongs, respectivement. Les frais de bagages payant à l’aéroport selon les colis standard de 23 kg et 10 kg sont respectivement de 500.000 dongs et 350.000 dongs.

Pour plus amples informations, veuillez consulter le site www.vietnamairlines.com; l’application mobile Vietnam Airlines; la page Facebook officielle de Vietnam Airlines (www.facebook.com/VietnamAirlines) ou appeler au 1900 1100. –VNA