Les passagers montent dans un avion de Vietnam Airlines. Photo: VNA

Tous les passagers doivent faire vérifier leur température avant l'embarquement, remplir une déclaration de santé et porter un masque facial tout au long du vol.Ils doivent également respecter les mesures de distanciation sociale dans les zones d'enregistrement et recevront des lingettes désinfectées.Les vols au départ de l'aéroport de Cat Bi dans la ville portuaire de Hai Phong, au nord du pays, auront des sièges répartis et ne serviront que de l'eau.Les vols au départ de Cat Bi et de l'aéroport international de Noi Bai de Hanoï vers la ville centrale de Da Nang ou l'aéroport international de Tan Son Nhat de Hô Chi Minh-Ville seront entièrement stérilisés immédiatement après l'atterrissage.À la fin de chaque journée, tous les avions de Vietnam Airlines seront soigneusement aspergés de désinfectant CH2200.Le groupe Vietnam Airlines et ses membres - Vietnam Airlines, Pacific Airlines et VASCO - mettront en œuvre toutes les mesures de lutte contre la pandémie conformément aux directives et aux réglementations des agences sanitaires compétentes.Deux cas infectés localement ont été confirmés à la fin du 27 janvier dans les provinces de Hai Duong et Quang Ninh après 55 jours sans aucun cas de transmission communautaire au Vietnam. Le nombre de cas a augmenté rapidement au cours des derniers jours, avec des cas détectés dans d'autres localités, dont Hanoi.Les autorités locales et le secteur de la santé mettent en œuvre des mesures drastiques pour contenir l'épidémie.-VNA