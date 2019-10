Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines va ouvrir le 27 octobre deux lignes reliant Ho Chi Minh-Ville à Bali (Indonésie) et à Phuket (Thaïlande).

La ligne Ho Chi Minh-Ville – Bali sera exploitée à raison de sept vols par semaine. Pourtant, du 27 octobre 2019 à la fin du mois de mars 2020, Vietnam Airlines n’en effectuera que cinq en raison des restrictions d’exploitation à l’aéroport de Denpasar à Bali. Les vols partiront de Ho Chi Minh-Ville à 11h10 et de Bali à 16h50 les lundis, mardis, jeudis, vendredis et dimanches.

Il s’agira de la 2e ligne de Vietnam Airlines reliant le Vietnam à l’Indonésie, la première étant la ligne Ho Chi Minh-Ville – Jakarta, exploitée depuis décembre 2012 à raison de sept vols hebdomadaires.

La ligne Ho Chi Minh-Ville – Phuket sera la 3e ligne aérienne entre le Vietnam et la Thaïlande, ouverte par Vietnam Airlines. Elle sera exploitée à raison de trois vols par semaine. Les vols décolleront à Ho Chi Minh-Ville à 15h50 et à Phuket à 18h40 tous les mardis, vendredis et dimanches. Avec d’importants potentiels, la fréquence pourrait être portée à sept vols hebdomadaires vers la fin du mois de mars 2020.

A côté de l’ouverture de deux nouvelles lignes aériennes, Vietnam Airlines va rouvrir la ligne Da Nang (Vietnam) - Bangkok (Thaïlande) à partir du 27 octobre prochain, avec le départ de Da Nang à 15h20 et de Bangkok à 18h00. -VNA