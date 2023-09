Vietnam Airlines rétablira près de 90 % de la fréquence des vols internationaux. Photo: VNA

Hanoï, 6 septembre (VNA) – La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines continue d'augmenter la fréquence des vols sur les lignes vers l'Europe, l'Australie et la Chine, rétablissant ainsi près de 90% de son réseau de vols internationaux d'avant la pandémie de Covid-19.

Concrètement, à partir du 23 septembre, la fréquence des vols entre Hanoï et Pékin (Chine) augmentera de trois à quatre par semaine les mardis, vendredis, samedis et dimanches.

À l’heure actuelle, le transporteur aérien national opère toujours un vol quotidien sur les lignes de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville vers Guangzhou et Shanghai en Chine.

À partir du 29 octobre 2023, Vietnam Airlines augmentera simultanément la fréquence sur de nombreuses liaisons vers l'Australie et l'Europe. Le nombre de vols entre Hanoï et Melbourne passera de deux à trois par semaine les mardis, jeudis et dimanches. Parallèlement, la compagnie aérienne lancera un nouveau vol direct de Ho Chi Minh-Ville à Perth à partir du 7 décembre 2023, à raison de trois vols aller-retour par semaine.

Les vols vers le Royaume-Uni passeront de cinq à sept vols par semaine, dont quatre au départ de Hanoï les mardis, mercredis, vendredis et dimanches et trois au départ de Hô Chi Minh-Ville les lundis, jeudis et samedis.

En outre, la ligne vers l'Allemagne comportera sept vols par semaine, au lieu de six actuellement, avec des vols au départ de Hanoï quotidiennement.

Les vols entre Ho Chi Minh-Ville et la France passeront de trois à quatre vols par semaine les lundis, mardis, jeudis et samedis.-VNA