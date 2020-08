Hanoi (VNA) – Au total, 300 citoyens vietnamiens ont été rapatriés du Canada et de la République de Corée les 2 et 3 août par le consulat général du Vietnam à Vancouver, l’ambassade du Vietnam en République de Corée, Vietnam Airlines et les agences canadiennes et sud-coréennes.

Les citoyens vietnamiens à l'aéroport d'Incheon en République de Corée. Photo : VNA

Les rapatriés comprennent des enfants de moins de 18 ans, des personnes âgées, des femmes enceintes, des personnes malades, des travailleurs dont le visa et le contrat de travail ont expiré, des étudiants éprouvant des difficultés pour trouver un logement, des touristes bloqués et des personnes en situation extrêmement défavorisée.Le consulat général du Vietnam à Vancouver et l’ambassade du Vietnam en République de Corée ont envoyé leur personnel pour aider ces personnes à accomplir toutes les procédures requises avant l’embarquement.Des mesures de sécurité, de sûreté et d’hygiène strictes ont été appliquées par le transporteur national pendant le vol pour protéger la santé des passagers et empêcher la transmission du Covid-19.À leur arrivée à l’aéroport de Cân Tho (Sud), tous les passagers et membres d’équipage ont été soumis à un examen médical et mis en quarantaine conformément à la réglementation.Les autorités vietnamiennes et les missions à l’étranger prévoient d’organiser plus de vols pour rapatrier davantage de citoyens vietnamiens, en fonction des demandes des citoyens intéressés, de la capacité de quarantaine dans les localités. – VNA