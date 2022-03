Photo: VNA Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines effectuera le 5 mars un vol de Hanoï à destination de la Pologne pour rapatrier des citoyens vietnamiens en Ukraine.

Auparavant, la compagnie a élaboré six plans de vol pour secourir les citoyens vietnamiens en Ukraine avec des itinéraires par ordre de priorité. Il s’agit de la ligne Hanoï-Varsovie (Pologne), Hanoï-Budapest (Hongrie), Hanoï-Bratislava (Slovaquie), Hanoï-Moscou (Russie), Hanoï-Minsk (Biélorussie), Hanoï-Bucarest (Roumanie).



Actuellement, tout l'espace aérien de l'Ukraine, une partie du Sud-Ouest de la Russie, a été temporairement fermé aux vols civils. Par conséquent, les citoyens vietnamiens doivent être amenés dans les zones où les vols sont autorisés et en sécurité et l'avion sera ensuite mobilisée pour les récupérer, a annoncé un responsable de Vietnam Airlines.



Ces dernières années, Vietnam Airines est toujours arrivée en tête dans de nombreuses campagnes du gouvernement pour le rapatriement des citoyens vietnamiens. On peut citer le rapatriement de centaines de milliers de citoyens vietnamiens de plus de 30 pays, régions et territoires dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ; la mise en place d'un pont aérien pour évacuer les travailleurs en Libye en 2011 et 2014 ; l’assistance aux Vietnamiens à rentrer chez eux après le tremblement de terre et le tsunami de 2011 au Japon ; l’assistance aux passagers bloqués en Thaïlande en raison de la crise politique en 2008 ; le transport des citoyens vietnamiens de Malaisie, du Moyen-Orient dans les années 2005-2007...



Auparavant, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam avait envoyé des documents à des compagnies aériennes telles que Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, etc…., demandant de préparer des ressources (avions, pilotes, agents de bord) et d'élaborer des plans de vols pour pour ramener chez eux des citoyens vietnamiens en Ukraine. -VNA