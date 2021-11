Interface de VNAMALL

Hanoï (VNA) - VNAMALL, la plateforme de commerce électronique de la compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines), vient d'être officiellement lancée à l'adresse http://vnamall.vietnamairlines.com.

Il s'agit de l'une des dernières décisions de Vietnam Airlines afin de diversifier sa ligne de produits, de répondre aux besoins des clients, et de rattraper la tendance de transformation numérique et la forte croissance du secteur de l'e-commerce.

Cette nouvelle plate-forme d'e-commerce permettra aux consommateurs d'avoir accès à plus de 300 produits uniques provenant de fournisseurs réputés et de partenaires de la compagnie aérienne nationale.

L'un des produits les plus remarquables de VNAMALL est la carte-cadeau Vietnam Airlines - première carte-cadeau de service aérien au Vietnam. Elle peut être utilisée pour échanger des billets d'avion ou bénéficier d'un surclassement en classe affaires sur les vols de Vietnam Airlines, de Pacific Airlines et de VASCO.

À l'occasion du lancement et de la saison de promotion Black Friday 2021, VNAMALL offre une remise de 100.000 dongs et un sac utilitaire de classe affaires pour les 100 premières commandes d'une valeur de 300.000 dongs ou plus.

Pour une assistance directe, veuillez contacter la hotline de VNAMALL au 1900 1033. -VNA