Photo: VNA

Hanoï (VNA) – En raison de la tempête Molave, 9e tempête au Vietnam, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a décidé d'ajuster des horaires sur les vols à destination ou à partir des aéroports de Hue (province de Thua Thien-Hue), de Da Nang, de Chu Lai (province de Quang Nam), de Tuy Hoa (province de Phu Yen), de Quy Nhon (province de Binh Dinh), de Giai Lai, de Buon Me Thuat, de Da Lat (province de Lam Dong) et de Khanh Hoa (province de Khanh Hoa) mardi 27 octobre.

Concrètement, la compagnie au lotus d’or effectuera l'exploitation anticipée des vols de 45 minutes à 5 heures 35 minutes, garantissant l'atterrissage et le départ avant 18h00 le 27 octobre 2020 de quatre vols reliant Ho Chi Minh-Ville et Quang Nam (VN1462, VN1463, VN1464, VN1465), de deux vols entre Ho Chi Minh-Ville et Quy Nhon (VN1396, VN1397), de deux vols entre Hanoï et Khanh Hoa (VN1558, VN1559), de deux vols entre Ho Chi Minh-Ville et Khanh Hoa (VN1348, VN1349), de trois vols entre Hanoï et Da Nang (VN184, VN185, VN188) et de deux vols entre Hanoï et Gia Lai (VN1426, VN1427) pour assurer la sécurité des passagers.

En outre, trois vols entre Ho Chi Minh-Ville et Huê (VN1377, VN1378, VN1379), deux vols entre entre Ho Chi Minh-Ville et Buon Me Thuat (VN1416, VN1417), un vol entre Da Lat et Ho Chi Minh-Ville (VN1387) et deux vols entre Ho Chi Minh-Ville et Da Nang (VN136, VN141) seront exploités tôt de 20 minutes à 5 heures 35 minutes.

Les passagers sont invités à se tenir au courant des mises à jour des informations sur le site web officiel du transporteur national et de sa page Facebook, ses guichets ou à appeler au 1900 1100.



Du 27 au 29 octobre, la 9e tempête cause des pluies torrentielles dans des localités au Centre. Les précipitations dans les provinces de Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh pourraient atteindre plus de 500mm.

Le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques demande à des localités au Centre à suivre de près les évolutions de cette tempête pour prendre des mesures de prévention nécessaires. -VNA