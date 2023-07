Photo : VNA

Hanoï (VNA) - En raison de l'impact du typhon Talim , le premier frappant le Vietnam en 2023, l’Agence aérienne nationale (Vietnam Airlines) a décidé d’ajuster son plan d’exploitation de plusieurs vols le 17 juillet.Concrètement, Vietnam Airlines a annoncé le changement de l’heure de départ des vols VN592, VN593 reliant Hanoï et Hong Kong (Chine), des vols VN594, VN595 reliant Ho Chi Minh-Ville et Hong Kong le 17 juillet. Ensuite, le vol VN430 de Da Nang à l'aéroport d'Incheon (Séoul, République de Corée) atterrira à Incheon avec 45 minutes de retard alors que l'heure de départ de Da Nang reste inchangée. De même, le vol VN318 de Da Nang à l'aéroport de Narita (Tokyo, Japon) atterrira à Narita avec 25 minutes de retard tandis que l'heure de départ de Da Nang reste inchangée. Certains autres vols peuvent également être affectés en raison du changement d'horaire d'exploitation.Selon un représentant de Vietnam Airlines , au cas où le plan de vol doit être modifié pour des raisons météorologiques pour assurer la sécurité, la compagnie aérienne mettra en œuvre des procédures pour soutenir les passagers conformément à la réglementation en vigueur.A cause des éventuels prolongés impacts de Talim, la compagnie au lotus d’or recommande aux passagers ayant le plan de se rendre aux aéroports affectés par ce typhon de suivre de près et de mettre à jour régulièrement la situation météorologique et ses bulletins. –VNA