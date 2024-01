Hanoï (VNA) - Le 1er janvier, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a collaboré avec des villes et provinces du pays pour accueillir les premiers touristes de l'année 2024. C'est une activité annuelle qui marque un bon départ pour l'industrie aéronautique et touristique du Vietnam à l'occasion du Nouvel An Concrètement, le vol VN10 en provenance de Paris (France) a atterri lundi matin à l'aéroport international de Tan Son Nhat, à Ho Chi Minh-Ville. La ville de Da Nang (Centre) a accueilli ses premiers passagers à bord du vol VN319 en provenance de Tokyo (Japon) et du vol VN157 au départ de Hanoï.Les provinces de Hue et Nghe An ont reçu les premiers passagers en provenance de Hanoï sur les vols VN1541 et VN1715, tandis que les provinces de Binh Dinh et Quang Binh ont accueilli leurs premiers passagers au départ de Ho Chi Minh-Ville sur les vols VN1392 et VN1404.Vietnam Airlines a également organisé l'accueil des passagers des vols de Ho Chi Minh-Ville vers Ca Mau et Con Dao, relativement numérotés 0V8061 et VN1891.Avec cet accueil chaleureux des premiers passagers de 2024, Vietnam Airlines réaffirme sa volonté de travailler en collaboration avec les villes et provinces du pays afin de promouvoir fortement l'aviation et les lieux touristiques. Il s'agit également d'une activité importante dans le cadre du programme de coopération pour le développement socio-économique entre Vietnam Airlines et les comités populaires. - VNA