Le directeur général adjoint de Vietjet reçoit le prix «Première compagnie aérienne d'Asie - Expérience client 2023 ». Photo : vietjetair.com

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La compagnie aérienne Vietjet vient de recevoir le prix «Première compagnie aérienne d'Asie - Expérience client 2023 » (Asia's Leading Airline - Customer Experience 2023) décerné par les World Travel Awards lors de la cérémonie de remise des World Travel Awards (WTA) 2023 qui a eu lieu à Hô Chi Minh-Ville avec la participation des dirigeants et experts internationaux dans les domaines de l'aviation, du tourisme et des voyages.

Créés en 1993, les WTA considérés comme les Oscars de l'industrie du tourisme récompensent chaque année les destinations les plus remarquables et les prestataires de services de voyage de la plus haute qualité. Selon Graham Cooke, fondateur et président des WTA,Vietjet s'est instauré une position distincte sur le marché concurrentiel de l'aviation

En mettant l'accent sur la commodité, les programmes marketing attrayants et de nombreux avantages pour les clients, Vietjet a obtenu des résultats exceptionnels en améliorant l'expérience de vol de ses passagers. Voyageant avec Vietjet à plusieurs reprises, avec un excellent service, de délicieux plats frais, une musique amusante et significative, Vietjet est méritée pour le prix, a ajouté M. Graham.

Ces derniers temps, Vietjet a été particulièrement apprécié en offrant à tous les passagers domestiques et internationaux un package d'assurance SkyCare gratuit avec des prestations d'assurance complètes d'une valeur de centaines de millions de dongs. La compagnie aérienne a lancé un service Business premium sur ses avions modernes avec des sièges en cuir qui s'inclinent comme un lit confortable et des expériences culinaires uniques pendant le vol. Le programme de fidélité SkyJoy récemment lancé a attiré près de 9 millions de membres.

En dehors des billets d'avion aux meilleurs prix, Vietjet lance également de nombreux produits et services divers tels que "Volez maintenant - Payez plus tard", des cartes de crédit de voyage et des programmes promotionnels sur le vaste réseau de vols au Vietnam, en Australie, en Inde, au Kazakhstan, au Japon, en République de Corée, à Taïwan, en Indonésie et en Thaïlande...

Michael Hickey, directeur général adjoint de Vietjet, a partagé que sa compagnie fait toujours de son mieux pour fournir à ses clients un itinéraire de vol adapté avec de nombreuses commodités exceptionnelles.

Auparavant, Vietjet a également reçu de prestigieuses récompenses internationales décernées par des organisations célèbres telles que Skytrax, World Business Outlook et AirlineRatings. –VNA