Vietjet réceptionne son premier gros-porteur A330.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Samedi matin, à l'aéroport international de Tan Son Nhat, Vietjet a accueilli son premier gros-porteur A330, se préparant au projet d'étendre son réseau mondial ainsi que sa flotte comme à l'optimisation de l'expérience de service des passagers.

L'Airbus A330-300, immatriculé VN-A811, porte l'image d'une douce bande de soie symbolisant la quintessence culturelle du Vietnam et de l'Asie de l'Est.

Le directeur général de Vietjet, Dinh Viet Phuong, a déclaré : "Nous sommes ravis de marquer aujourd'hui notre 10e anniversaire avec l'arrivée d'un A330, qui aidera Vietjet à augmenter considérablement sa capacité d'exploitation et son expansion internationale. Notre flotte d'A320 et d'A321 au fil des ans a transporté plus de 100 millions de passagers sur des dizaines de milliers de vols conviviaux, sûrs et abordables à travers le Vietnam et la région Asie-Pacifique. Cet A330, avec une image de soie dorée, fait également partie de l'engagement continu de Vietjet à moderniser sa flotte et à améliorer ses services afin que nos clients puissent prendre des vols plus loin plus confortablement, et ce avec les tarifs les plus compétitifs. Nous lancerons également bientôt des services SkyBoss améliorés, un autre cadeau spécial pour nos clients".

Vietjet réceptionne le premier gros-porteur A330.

Le nouvel avion de Vietjet est équipé de sièges en cuir confortables et spacieux et d'une bonne technologie de contrôle du bruit dans la cabine, avec une capacité de 12 sièges en classe affaires et 365 en classe économique. Il peut assurer des vols moyen et long-courriers jusqu'à 11.750 km avec une économie de carburant et une opération conviviale.

L'avion utilise les moteurs Trent 700 de Rolls-Royce - la plus grande société mondiale de l'aérospatiale et de l'énergie.

Vietjet est membre à part entière de l'IATA et détient le certificat d'audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l'IATA. Vietjet a été nommée "Meilleure compagnie aérienne charter 2018 - 2019" et s'est vu attribuer le plus haut classement en matière de sécurité avec sept étoiles en 2018 par le site web d'évaluation de la sécurité et des produits, http://AirlineRatings.com. -VNA