Hanoï (VNA) - En 2020, Vietjet a réalisé un bénéfice consolidé après impôts de 70 milliards de dongs et était l'une des rares compagnies aériennes au monde qui n’a pas dû licencier des employés et avaient connu un bénéfice l’année dernière.

La compagnie aérienne vietnamienne a rendu public le 31 janvier son rapport financier.

Son chiffre d’affaires consolidé a atteint 4.430 milliards de dongs au quatrième trimestre 2020, et 18.210 milliards de dongs pour toute l’année dernière.

Selon le rapport financier, les revenus accessoires représentaient près de 50%, ce qui montre que Vietjet a augmenté ses services auxiliaires pour compenser les revenus des billets d'avion.

L’actif total de la compagnie aérienne low cost était de 47.036 milliards de dongs.

En 2020, Vietjet a utilisé certains de ses avions de ligne pour le transport de marchandises. La compagnie aérienne a livré plus de 60.000 tonnes à l’échelle transnationale. Elle a transporté pour la première fois des marchandises aux Etats-Unis et en Europe. Ses recettes en provenance de transport du fret aérien ont connu une croissance de 16% par rapport à 2019.

Ces résultats ont permis à Vietjet d'être nommée "Transporteur low-cost de l'année" et "Porte-ventre de l'année'' ("The Low-Cost Carrier of the Year" et "The Belly Carrier of the Year") pour son transport de fret exceptionnel en 2020. Ces prix ont été attribués le 22 janvier dernier par Payload Asia, un magazine international de l'industrie aérienne.

Les prix Payload Asia Awards récompensent les meilleurs dans l'industrie du fret aérien, dont les transporteurs mondiaux, les aéroports et les fournisseurs logistiques de l'année, mettant en lumière les services qui profitent au marché en plein essor du commerce électronique.

Le rédacteur en chef de Payload Asia, Giullian Navarra, a indiqué : "Vietjet a remporté le double prix cette année grâce à son agilité dans la stratégie de fret aérien depuis mars 2020, au tout début de la pandémie mondiale. Avec des activités de fret exceptionnelles tout au long de l'année qui ont contribué à combler le déficit logistique dans la chaîne d'approvisionnement régionale et mondiale, le transporteur a démontré de manière impressionnante son excellence aux professionnels de l'industrie".

"Nous sommes très heureux de recevoir une telle reconnaissance internationale pour les activités de fret aérien de Vietjet au cours d'une année 2020 très difficile. Je crois que les opérations de fret de Vietjet et des compagnies aériennes mondiales plus largement deviendront beaucoup plus lourdes dans les temps à venir", a déclaré le PDG de Vietjet Cargo, Dô Xuân Quang.

Toujours en 2020, Vietjet Ground Services Center (VJGS) à l'aéroport international de Noi Bai a été mis en service. Cela a aidé la compagnie aérienne à mieux gérer ses coûts d’opération, tout en améliorant la reconnaissance de sa marque et la qualité de ses services.

En 2020, le taux de remplissage de Vietjet était de plus de 80%. Son taux de ponctualité était de 90%, un niveau élevé dans le monde, et le taux de fiabilité technique était de 99,64%.

En 2020, Vietjet a effectué 78.462 vols, transportant plus de 15 millions de passagers. Avec une application rigoureuse des règles sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des autorités vietnamiennes, en 2020, Vietjet a assuré la sécurité de tous ses employés et passagers.-VNA