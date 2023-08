Un avion de Vietjet.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - En harmonie avec la grande occasion de promotion du 8 août, Vietjet ouvre un grand programme promotionnel sur le site web www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air avec deux millions de billets avec des réductions jusqu'à 88% sur les prix, pour que les accros aux voyages découvrent librement des voyages passionnants à travers le Vietnam et à l'étranger, reçoivent un bon cadeau électronique de 100.000 dongs et accumulent des points avec le programme de fidélité SkyJoy.



Le 8 août 2023 seulement, de 0h00 à 23h59, Vietjet propose des millions de billets avec des réductions jusqu'à 88% sur les prix (taxes et frais non compris), s'appliquant à toutes les routes à travers le Vietnam et à l'international vers l'Australie, l'Inde, le Japon, la République de Corée, Taïwan, Hong Kong (Chine) et Asie du Sud-Est.



Visitez le site web www.vietjetair.com ou l’application Vietjet Air, appliquez le code promotionnel SUMMER88 et programmez confortablement votre vol avec des horaires de vol flexibles du 21 août 2023 au 31 mars 2024.



De plus, vous recevrez un E-Voucher supplémentaire de 100.000 dongs sur https://evoucher.vietjetair.com, accumulerez des points de fidélité pour le programme SkyJoy afin de profiter de nombreux avantages attractifs sur l'application mobile SkyJoy ou https://skyjoy.vietjetair.com/ .



Surtout, en ce mois d'août, Vietjet lance deux nouvelles routes dont la route Ho Chi Minh Ville - Jakarta (Indonésie) à partir du 5 août 2023 et la route Ho Chi Minh Ville - Kochi (Inde) à partir du 12 août, outre les liaisons Ho Chi Minh-Ville - Brisbane (Australie), Ho Chi Minh-Ville - Tokyo (Japon), Da Nang - Hong Kong, Phu Quoc - Hong Kong (Chine), augmentant les possibilités de faire l'expérience de vols passionnants dans la région.



Du Vietnam au monde entier, chaque destination et voyage bénéficie d'une protection complète de l'assurance Sky Care. Pendant le vol pour découvrir le monde, les passagers bénéficieront d'avantages comprenant le remboursement des frais médicaux engagés en raison d'accidents ou de maladies (y compris Covid-19), de problèmes liés au vol (y compris retard de vol, retard de bagages, perte ou détérioration de bagages, documents de voyage perdus).



Attendez la super vente du 8 août de Vietjet pour posséder des billets "super économiques" ! Vietjet est heureux de vous accompagner dans un voyage inspirant avec de nouveaux avions modernes et respectueux de l'environnement, servis par des équipages de cabine professionnels, avec une variété de repas chauds et frais.



Le transporteur Vietjet est une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, l'efficacité des opérations et la performance, en appliquant les dernières technologies à toutes les activités et en menant la tendance, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.



Vietjet est membre à part entière de l'International Air Transport Association (IATA - Association du transport aérien international) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé pour la sécurité avec 7 étoiles par le seul site web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde airlineratings.com. Elle a également été répertoriée comme l'une des 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal pendant de nombreuses années consécutives. La compagnie aérienne a également été nommée meilleur transporteur à bas prix par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres.-VNA