Photo : viejet Jakarta (VNA) – La compagnie aérienne low-cost Vietjet a inauguré le 5 août une ligne aérienne directe reliant Ho Chi Minh-Ville à la capitale Jakarta, en Indonésie, en présence du président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Vuong Dinh Hue, en visite officielle en Indonésie et du président de la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne (KADIN) Arsjad Rasjid, entre autres, dans le cadre du Forum Vietnam-Indonésie sur les politiques et les lois pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement bilatérale.

Ho Chi Minh-Ville-Jakarta est la troisième ligne aérienne vers l'Indonésie exploitée par Vietjet. Avec 7 vols hebdomadaires entre Ho Chi Minh-Ville et Jakarta, Vietjet porte le nombre total de ses vols entre les deux pays à 84 par semaine à partir de ce mois d'août.



Le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, a apprécié la nouvelle ligne reliant Ho Chi Minh-Ville et Jakarta desservie par Vietjet, qui contribuerait à promouvoir le commerce et l'investissement entre les deux pays.



Présent à l’événement, Putu Eka Cahyadi, directeur général du Département de l'aviation civile d'Indonésie, a déclaré que cette nouvelle ligne aurait un impact positif sur le secteur aéronautique et les échanges de biens et de personnes entre les deux pays. Il s’est engagé à continuer de soutenir les compagnies aériennes pionnières comme Vietjet pour renforcer la connectivité aérienne entre l'Indonésie et le Vietnam.



De son côté Dwi Ananda Wicaksana, directeur général de l'aéroport international Soekarno Hatta de Jakarta, s’est déclaré convaincu qu'avec des services aériens de haute qualité et à bas prix, Vietjet créerait plus d'options de vol pour les passagers indonésiens, vietnamiens et internationaux.

Vietjet est membre à part entière de l'Association du transport aérien international (International Air Transport Association-IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA).



En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé pour la sécurité avec 7 étoiles par le seul site web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde airlineratings.com. Elle est aussi répertoriée comme l'une des 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour son financement et ses opérations sains par Airfinance Journal, et ce depuis de nombreuses années. La compagnie aérienne a également été nommée meilleur transporteur à bas prix par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA