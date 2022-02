La directrice générale adjointe de Vietjet, Ho Ngoc Yen Phuong, échange un accord sur le développement de la fourniture de services aéronautiques avec Tan Ee, directeur financier de CAI (à droite). Photo: Vietjet

Singapour (VNA) - Dans le cadre de la visite officielle du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc à Singapour du 24 au 26 février, le groupe SOVICO, Vietjet et Changi Airports International (CAI) - une unité de Changi Airport Group, ont signé un accord de partenariat stratégique d'une valeur de 1,5 milliard de dollars pour développer la fourniture de services aéronautiques dans les aéroports au Vietnam et dans la région.

La cérémonie de signature a eu lieu en présence du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc et de hauts officiels du Vietnam et de Singapour, de représentants d’entreprises des deux pays et ceux du groupe SOVICO, de Vietjet et de CAI.

C’est la première fois qu'une société privée et une compagnie aérienne au Vietnam collaborent avec un groupe aéroportuaire international pour développer des services et des installations aéronautiques. Les parties coopéreront à la recherche et au développement de projets dans les aéroports du Vietnam, qui comprennent des projets de développement d'infrastructures vertes, durables et intelligentes.

Eugene Gan, directeur général de CAI, s’est déclaré convaincu que l'expertise et l'expérience de CAI dans la gestion d’aéroports dans le monde entier apporteraient une valeur ajoutée à Vietjet et à ses partenaires en améliorant les normes de développement et de gestion afin d'optimiser les opérations liées aux aéroports. Cela contribuerait au développement économique et au renforcement de la connectivité au Vietnam et dans la région.

Selon Nguyen Thanh Hung, vice-président du conseil d'administration de Vietjet, grâce au partenariat avec un expert de l'industrie comme CAI, sa compagnie souhaite contribuer au développement et à l'amélioration des normes de services aéronautiques au Vietnam et dans la région. Le partenariat illustre en outre notre engagement envers les objectifs de développement économique, en particulier dans l'aviation et le développement durable, a-t-il ajouté.

Avec des années d'expérience dans la gestion et le développement des aéroports, CAI met en œuvre un large éventail de collaborations pour jouer un rôle dans l'amélioration des normes des aéroports à l'échelle mondiale.

Accompagnant Vietjet, le groupe SOVICO a toujours été un pionnier du développement de l'aviation au Vietnam et dans la région en promouvant des collaborations internationales qui développent des installations aéronautiques, apportant des avantages à l'industrie au Vietnam ainsi qu'aux habitants et aux touristes nationaux et internationaux.

Vietjet exploite un réseau complet au Vietnam et en Asie-Pacifique. Cette compagnie aérienne a actuellement repris l'ensemble de son réseau de vols intérieurs et a opéré une série de vols internationaux depuis et vers le Vietnam tout en cherchant à étendre davantage ses opérations à travers les continents dans un proche avenir. -VNA