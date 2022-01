Un avion de Vietjet. Photo: www.airlineratings.com



Hanoi (VNA) - Le transporteur Vietjet a été classé dans le «Top 10 des compagnies aériennes low-cost les plus sûres au monde 2022 parmi 385 transporteurs aériens globaux» par AirlineRatings, le célèbre site web sur la sécurité des compagnies aériennes et les produits à bord.

La liste des 10 meilleures comprend également Ryanair, EasyJet, Frontier, Wizz, Westjet, etc.

AirlineRatings a également classé Vietjet au niveau sept étoiles, le plus élevé en matière de sécurité aérienne au monde, et ce pour quatre années consécutives.

Pour son évaluation, AirlineRatings prend en compte une gamme complète de facteurs, y compris les enregistrements de conformité en matière de sécurité et de gestion des incidents, l’âge de la flotte…

Vietjet est reconnu pour accorder une attention particulière à l'investissement dans de nouvelles flottes, à la mise à niveau des systèmes et à l'application de la technologie pour assurer un fonctionnement sûr et répondre aux besoins de vol rapides des passagers, a déclaré Geoffrey Thomas, rédacteur en chef d’AirlineRatings.

Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA).

La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA