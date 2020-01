La cérémonie de l'annonce des nouvelles routes de Vietjet entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et les villes de Nagoya, Fukuoka et Kagoshima. Photo: baodanang.vn

Da Nang (VNA) – La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet, en tant que membre de Keidanren (Fédération des organisations économiques du Japon), a annoncé lundi 13 janvier au Palais des congrès international du Furama Resort à Dà Nang (Centre), le lancement de cinq nouvelles liaisons aériennes entre le Vietnam et le Japon.

Ces nouveaux vols, qui relieront Nagoya, Fukuoka, Kagoshima aux trois plus grands hubs internationaux du Vietnam seront opérationnels dans le courant de l’année. La cérémonie d'annonce sur cinq nouvelles liaisons aériennes entre le Vietnam et le Japon a eu lieu dans le cadre de la conférence bilatérale de promotion du tourisme Japon - Vietnam, qui a accueilli plus de 1.000 délégués du Japon, notamment des représentants de l'Assemblée nationale du Japon, du gouvernement japonais et des dirigeants de grandes sociétés japonaises.

Le vice-Premier ministre vietnamien Vuong Dình Huê, le secrétaire général du Parti libéral démocrate du Japon et président de l’Alliance parlementaire d'amitié Japon - Vietnam, Nikai Toshihiro, ainsi que de nombreux dirigeants des ministères, départements vietnamiens et japonais, d’autorités des provinces et des villes du Vietnam, ont assisté à cette cérémonie officielle qui s'est tenue dans la matinée du 13 janvier.

Suite au succès de nombreuses liaisons aériennes reliant les principaux centres culturels, économiques et politiques des deux pays, les cinq nouvelles routes de Vietjet, dont Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang vers Nagoya (aéroport international Chubu Centrair) ; de Hanoï à Fukuoka et Kagoshima devraient être opérationnelles dans l’année. Après Tokyo et Osaka, Nagoya et Fukuoka sont respectivement les troisième et quatrième plus grandes villes du Japon, tandis que Kagoshima a une grande communauté vietnamienne.

Désormais, avec un total de 10 liaisons aériennes directes entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Kagoshima, Vietjet continue fièrement d'offrir aux voyageurs et habitants des options de voyage très pratiques avec des horaires adaptés et des tarifs abordables. Les nouveaux vols contribueront également à renforcer les relations bilatérales stratégiques entre le Vietnam et le Japon tout en favorisant davantage d'échanges culturels et économiques entre les deux peuples. De plus, les nouveaux vols aideront le Vietnam à atteindre son objectif qui est d'attirer un million de touristes japonais en 2020.

L'annonce des nouvelles routes de Vietjet a eu lieu dans le cadre de la Conférence de promotion du tourisme bilatéral Japon - Vietnam impliquant plus de 1.000 délégués, y compris des représentants de l'Assemblée nationale japonaise, du gouvernement japonais et des dirigeants de grandes entreprises japonaises, dirigée par le secrétaire général du Parti libéral-démocrate et président de l'Alliance parlementaire nippo-vietnamienne, Nikai Toshihiro, qui est à Dà Nang pour rencontrer des membres de l'Assemblée nationale vietnamienne, du gouvernement vietnamien et de la communauté des entreprises locales. -CVN/VNA