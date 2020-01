Hanoi, 31 janvier (VNA) - La compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air suspendra tous ses vols au départ et à destination de la Chine à partir du 1er février en raison de la propagation du nouveau coronavirus (nCoV), originaire de la province chinoise du Wuhan fin décembre.

Une avion de Vietjet Air. Phot : VNA



La compagnie aérienne a déclaré qu'elle travaille en étroite collaboration avec les agences compétentes pour limiter la propagation du virus.



Selon l'Administration de l'aviation civile du Vietnam, 11 compagnies aériennes chinoises exploitent 32 routes aériennes à partir de 14 destinations en Chine vers Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Da Nang, Cam Ranh et Phu Quoc au Vietnam avec 240 vols par semaine.



Vietnam Airlines, Jetstar Pacific et Vietjet Air exploitent également 72 liaisons régulières et charters à partir de ces cinq localités vers 42 destinations en Chine avec 401 vols par semaine.



Les 30 et 31 janvier, de nombreuses compagnies aériennes de pays ont décidé de suspendre tous les vols en provenance et à destination du pays le plus peuplé du monde.



L’Organisation mondiale de la santé vient de déclarer que l’épidémie de coronavirus est une urgence sanitaire mondiale, car elle pourrait se propager à des pays qui ne sont pas préparés.- VNA