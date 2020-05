Hanoi (VNA) - Près de 240 citoyens vietnamiens au Myanmar ont été rapatriés le 21 mai en toute sécurité sur un vol de la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet Air, organisé par l’ambassade du Vietnam au Myanmar en coordination avec des agences vietnamiennes et birmanes.

Les autorités accueillent les citoyens vietnamiens à leur descente d'avion. Source : chatluongvacuocsong.vn

Les citoyens rapatriés sont ceux en situation particulièrement défavorisée qui souhaitaient rentrer au Vietnam. Il s’agit des enfants de moins de 18 ans, des personnes âgées, des malades, des femmes enceintes, des voyageurs bloqués, des travailleurs dont le visa et le contrat de travail ont expiré et des étudiants ayant terminé leurs études.Tous ont subi des contrôles de santé et ont été placés en quarantaine concentrée après leur atterrissage à l’aéroport international de Dà Nang (Centre).Le transporteur low-cost a également ramené certains citoyens du Myanmar vers leur pays d’origine au cours du voyage aller.En fonction de la capacité de quarantaine dans les localités et de la situation générale concernant le COVID-19, d’autres vols commerciaux ramenant des citoyens vietnamiens chez eux seront organisés à l’avenir, conformément aux instructions du Premier ministre.Le Vietnam a passé 37 jours consécutifs jusqu’à samedi matin 23 mai sans nouveau cas d’infection au nouveau coronavirus dans la communauté, a fait savoir le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19.Sur un total de 324 cas confirmés, 267 ont été déclarés guéris, soit 82% des contaminations, et aucun décès n’est à déplorer. Cependant, il y a encore plus de 14.700 personnes ayant été en contact avec les cas de contamination ou revenus des zones épidémiques qui sont mises en quarantaine. - VNA