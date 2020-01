La ville chinoise de Wuhan - l’épicentre de l’épidémie de coronavirus. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Transports et des Communications Le Anh Tuan a déclaré que l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) avait autorisé la compagnie aérienne vietnamienne à bas prix Vietjet Air à effectuer quatre vols au départ de la province centrale de Khanh Hoa vers la ville chinoise de Wuhan - l’épicentre de l’épidémie de coronavirus, pour ramener les touristes chinois chez eux.

Le vice-ministre a affirmé que la CAAV avait ordonné l'annulation de tous les permis de vol et la suspension de l'octroi de nouveaux permis pour tous les vols, réguliers et non réguliers, entre le Vietnam et la ville de Wuhan, province du Hubei.

Il a noté que les vols opérés par Vietjet ne transportaient que des passagers de Wuhan vers la Chine et les vols de retour étaient sans passagers. Il a ajouté que tous les membres d'équipage sur ces vols devaient subir des examens de santé et que les avions étaient stérilisés conformément aux réglementations.

Les deux autres compagnies aériennes Vietnam Airlines et Jetstar Pacific ont également confirmé de n’opérer actuellement aucun vol au départ de Wuhan ou vers cette ville.

Les deux transporteurs rembourseront gratuitement les billets ou changeront de vol pour les passagers qui ont été réservés des vols à destination et en provenance des villes chinoises exploités à partir le 24 janvier jusqu'à ce que de nouvelles annonces soient faites.

La CAAV a également demandé aux aéroports régionaux et à la compagnie générale des aéroports du Vietnam (Airports Corporation of Vietnam – ACV) de s'associer à des agences de quarantaine sanitaire pour découvrir rapidement, isoler et contrôler de près les cas d'infections suspectées. -VNA