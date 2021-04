Vietjet devient un sponsor officiel du concours de beauté "Miss World Vietnam" 2021, lors de la conférence de presse tenue le 1er avril à Ho Chi Minh-Ville. Photo : Vietjet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La compagnie aérienne Vietjet continue d'accompagner "Miss World Vietnam" en tant que sponsor officiel de ce concours de beauté.

Les vols verts de Vietjet amèneront les beautés de "Miss World Vietnam" à se joindre à des voyages de bénévolat, contribuant à présenter et à faire la promotion de belles images du pays amical, hospitalier et sûr du Vietnam.

La lauréate de "Miss World Vietnam" 2021 se verra attribuer un an de vols gratuits avec la classe de billets SkyBoss – style de dirigeants. Elle sera l'invitée d'honneur des événements culturels et artistiques spéciaux sur une altitude de 10.000 mètres avec Vietjet.

Placé sous le thème ''Vitalité du Vietnam'', le concours "Miss World Vietnam" 2021 s'oriente vers les valeurs humaines, la compassion, l'inspiration, l'énergie positive d'un Vietnam en sécurité et en voie de rétablissement après la pandémie.

Le concours de beauté se déroulera de septembre à novembre 2021.

En plus des promotions attrayantes et des vols sûrs et de qualité, Vietjet accompagne toujours des activités sociales, culturelles, sportives et de divertissement significatives telles que Vietnam Heritage Photo Awards, Miss Vietnam, Miss Univers Vietnam, The Face, le championnat national de futsal, le festival des fleurs de Dà Lat, etc.

Le transporteur Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et la performance, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association internationale du transport aérien (International Air Transport Association - IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA).

En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne Vietjet a reçu le meilleur classement pour la sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par l’unique site web de sécurité des compagnies aériennes et d'évaluation des produits à bord au monde airlineratings.com. Elle s'est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde en termes de santé financière et des opérations par Airfinance Journal en 2018 et 2019. Elle a également été nommée “Meilleur transporteur à bas prix” par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA