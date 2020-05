Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung, chef de SOM -ASEAN du Vietnam, s'exprime lors de la vidéoconférence de hauts officiels (SOM) de l'ASEAN. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une vidéoconférence de hauts officiels (SOM) de niveau de vice-ministre des Affaires étrangères de l’ASEAN a eu lieu lundi 18 mai.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung, chef de SOM-ASEAN du Vietnam, représentant du pays président de l’ASEAN en 2020, a présenté un rapport sur la mise en œuvre des activités après les Sommets spéciaux de l’ASEAN et de l’ASEAN+3 (Chine, Japon, République de Corée) sur la réponse à la pandémie de COVID-19 tenus le 14 avril dernier.

Le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a demandé de se focaliser sur quatre points : la création d'un Fonds de l'ASEAN pour la réponse au COVID-19, l’établissement d’un entrepôt de réserve de fournitures médicales de l’ASEAN, l’élaboration des procédures normalisées de l'ASEAN pour répondre aux situations d'urgence de santé publique, l’élaboration d’un plan de rétablissement de l'ASEAN l’après-COVID-19.

Le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a annoncé que le Vietnam menait activement les préparatifs du 36e Sommet de l'ASEAN et conférences connexes prévues fin juin, en mettant l’accent sur la sécurité et la sûreté des délégations. Il a demandé aux pays de collaborer étroitement avec le pays hôte pour assurer le succès des prochains événements.

Il a également recommandé aux pays et au Secrétariat de l'ASEAN de s’intéresser au processus de mise en œuvre des contenus prioritaires en 2020, notamment ceux qui devraient être achevés avant la 53e conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN en août 2020 et le 37e Sommet de l'ASEAN en novembre 2020.



Lors de la visioconférence, les pays membres de l'ASEAN ont déclaré apprécier le rôle du Vietnam en tant que président de l’ASEAN en 2020 depuis le début de l'année dans l'esprit "Cohésif et réactif", en particulier sa réponse efficace à la pandémie de COVID-19.

Ils ont affirmé leur soutien à la promotion de la mise en œuvre des principaux résultats des Sommets spéciaux de l'ASEAN et de l'ASEAN + 3 sur la réponse au COVID-19.

Les pays se sont engagés à continuer de collaborer avec le Vietnam pour accomplir la mise en œuvre des contenus prioritaires conformément aux feuilles de route définies.

Les chefs des délégations se sont déclarés convaincus que le 36e Sommet de l'ASEAN sous la présidence du Vietnam serait couronné de succès, s’engageant à collaborer avec Hanoï dans la préparation des conférences.

Après cette réunion aura lieu le 32e Forum de dialogue ASEAN-Australie par visioconférence, sous la coprésidence de la Malaisie et de l'Australie. -VNA