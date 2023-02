Hanoï (VNA) – A côté de la transition numérique, le secteur agricole a progressivement mis en œuvre les applications scientifique et technologique dans la production et la transformation pour créer une "percée" dans l'économie agricole.

En outre, reconnaissant l'importance du positionnement sur le marché et de la production en fonction des exigences du marché, ce secteur fait des efforts pour augmenter sa valeur ajoutée en évoluant vers une croissance qualitative et pas seulement quantitative.

En 2022, le secteur agricole a réalisé un chiffre d'affaires à l'export de produits agricoles, forestiers et aquatiques dépassant 54 milliards de dollars, contribuant ainsi à la croissance de l'économie du pays et assurant sa sécurité alimentaire.

Les entreprises agricoles se sont progressivement transformées vers le marché haut de gamme. Elles s’intéressent à la vente des produits dont le marché a besoin en se concentrant sur la qualité afin de répondre aux normes de chaque marché tels que les États-Unis, l'UE, le Japon, la République de Corée...

Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Quoc Tri, l'évolution des entreprises vers un développement durable et responsable a conduit à une réflexion à long terme des agriculteurs lorsqu'ils s'associent aux entreprises pour former des zones de matières premières d'envergure, stables et de développement à long terme.

Selon les prévisions des experts agricoles, 2023 sera toujours une année difficile avec des normes du marché de plus en plus exigeants. Aussi le Vietnam doit-il activement s’adapter aux normes mondiales. Les importateurs évaluent non seulement les produits agricoles en fonction de leur qualité et de leur prix mais prêtent également attention au développement durable et à la responsabilité sociale des entreprises.

La traçabilité des produits aquatiques ou agricoles est importante pour l'importateur. Par conséquent, les entreprises vietnamiennes doivent prêter attention aux normes, aux réglementations et à la propriété intellectuelle liées à la traçabilité.

Auparavant, le Vietnam exportait principalement des produits agricoles bruts. Le pays a encore d’importants potentiels pour la transformation en profondeur et la diversification de ses produits. Par conséquent, les producteurs et exportateurs doivent s’intéresser aux normes et réglementations des produits et viser une agriculture responsable et durable.-VNA