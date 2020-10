Hanoi (VNA) - Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, chef du sous-comité d’organisation pour se préparer au XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, a présidé la 4e réunion du sous-comité, vendredi 30 octobre à Hanoï.

Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti lors de la réunion. Photo : VNA

La réunion a discuté du rapport sur certains des résultats du travail de l'organisation pour le XIIIe Congrès national du Parti depuis la 3e réunion du sous-comité jusqu'à maintenant, du travail de propagande pour le XIIIe Congrès national, du projet sur la conception de modèles de badges pour les délégués, les invités du Congrès et un certain nombre d'autres questions connexes.En conclusion de la réunion, Tran Quoc Vuong a hautement apprécié les efforts des organes et des unités pour assurer la mise en œuvre des travaux au service du Congrès conformément au calendrier fixé.Le 8e plénum du CC du PCV (12e mandat) a décidé la création de cinq sous-comités pour se préparer au XIIIe Congrès national du Parti: sous-comité aux documents, sous-comité socio-économique, sous-comité de statut du Parti, sous-comité au personnel, sous-comité d’organisation au service du congrès.- VNA