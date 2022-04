Cérémonie d'ouverture de l'exposition. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - "Hô Chi Minh-Ville - 47 ans avec tout le pays, pour tout le pays", tel est le thème d’une exposition qui a ouvert ses portes le 27 avril à Hô Chi Minh-Ville, à l'occasion du 47e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril) et du 136e anniversaire de la Journée internationale du travail (1er mai).

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur du Département municipal de la culture et des sports, Trân Thê Thuân, a déclaré qu'après plus de 4 décennies, Hô Chi Minh-Ville a apporté d'importantes contributions à l'œuvre de Renouveau (Dôi moi) et aux réalisations nationales dans tous les domaines : économie, culture, éducation - formation, sciences et technologies, diplomatie…

En particulier, avec ses efforts extraordinaires et la détermination de l'ensemble du système politique, la participation de toute la population pour empêcher la propagation de l'épidémie de COVID-19, la ville s'est rapidement redressée, a développé son économie et stabilisé la vie sociale. Elle s'est adapté en toute sécurité et contrôle efficacement l'épidémie de COVID-19.

Des jeunes contemplent des photos exposées. Photo: VNA



L'exposition a lieu dans quatre rues: Nguyên Huê, Dông Khoi, devant le parc Chi Lang et au Palais de la culture et du travail dans la rue Nguyên Thi Minh Khai.

L’exposition comprend deux parties. L’une présente 90 photos sur le thème "Ho Chi Minh Ville - 47 ans avec tout le pays, pour tout le pays" donnant un aperçu de la victoire en 1975. La deuxième, sur le thème "La classe ouvrière d'Ho Chi Minh-Ville valorise le patriotisme, participe activement à l’œuvre d'industrialisation et de modernisation du pays", expose 70 photos sur la classe ouvrière dans la lutte pour l'indépendance nationale.

Clôture de l'exposition le 7 mai 2022. -VNA