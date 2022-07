Photo : VNA



Ha Nam (VNA) - A l'occasion du 75e anniversaire de la Journée des Invalides de guerres et des Morts pour la Patrie (27 juillet), le 19 juillet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le Centre de soin aux soldats blessés et malades de Kim Bang, dans la province de Ha Nam (Nord). Il a aussi visité et offert des cadeaux aux familles ayant des services méritoires à la Patrie de la province.

Le Centre de soin aux soldats blessés et malades de Kim Bang a été créé en 1976 et compte actuellement plus de 60 cadres, médecins, infirmières qui s'occupent, soignent et gèrent plus de 110 soldats blessés et malades et aussi des proches de personnes ayant rendu des services méritoires de 20 localités du pays.

Pham Minh Chinh a adressé ses chaleureuses salutations aux soldats blessés et malades, aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie à travers le pays et ceux du Centre de soin aux soldats blessés et malades de Kim Bang. Il a aussi salué les efforts du personnel du Centre dans la prise en charge des soldats et malades.



La guerre a reculé mais la douleur physique et mentale se présente toujours chaque jour, tourmentant les soldats blessés et malades, a souligné le chef du gouvernement. En reconnaissant et honorant leurs sacrifices, partageant avec leur perte et douleur, au cours des 75 dernières années, le Parti et l'État s’intéressent toujours au travail de reconnaissance et de soins aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie.

De nombreuses directives et politiques du Parti et de l'État en faveur à ces personnes ont été effectivement mises en œuvre.

Il a proposé au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et aux organismes connexes d'appliquer strictement la Directive No14-CT/TW du 19 juillet 2017 relative au travail des personnes ayant rendu des services méritoires. Il a demandé aux ministères et organismes concernés de continuer à investir dans la modernisation des centres de soin aux soldats et malades ; d’appliquer des régimes et des politiques appropriés en faveur des personnes chargées du travail.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite à la mère héroïque vietnamienne Lai Thi Ty dans la ville de Phu Ly et la famille du blessé de guerre Le Van Dung, aussi dans la ville. -VNA