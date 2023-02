Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Les attaquants Nguyên Van Quyêt et Huynh Nhu ont remporté respectivement le Ballon d’Or 2022 lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue samedi soir 25 février à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

L’attaquant Nguyên Van Quyêt (à droite), l’attaquante Huynh Nhu (centre) et le gardien Hô Van Y savourent leur sacre. Photo : VNA

Dans la catérogie masculine, l’attaquant Nguyên Van Quyêt de Hanoi a savouré son sacre pour la deuxième fois avant la première dans l’édition 2020.Lors de la saison précédente, il a brillé dans les championnats nationaux avec neuf buts. Il a été capitaine de Hanoi pour remporter un triplé de titres : V.League 1, Coupe nationale et Super Coupe nationale. Il a reçu le prix MVP de la V.League 1. Au niveau national, il a remporté l’argent avec le Vietnam à la Coupe AFF 2022.L’attaquant Nguyên Tien Linh de Becamex Binh Duong a remporté le Ballon d’Argent et le milieu de terrain Nguyên Hoàng Duc de Viettel, vainqueur l’an dernier, a remporté le Ballon de Bronze.Dans la catégorie féminine, l’attaquante Huynh Nhu, qui joue désormais pour le club portugais Lank FC, a remporté le cinquième Ballon d’Or de sa carrière, le quatrième consécutif.En 2022, elle a aidé Hô Chi Minh-Ville à remporter une double victoire au championnat national et à la coupe nationale. Elle était capitaine de l’équipe nationale qui a remporté l’or aux SEA Games et une place à la Coupe du monde, une première pour le Vietnam.Huynh Nhu est également devenue la première footballeuse vietnamienne à jouer à l’étranger. L’attaquante a rejoint le club portugais Lank FC en août dernier et a pris un départ de rêve avec six buts et deux passes décisives, la deuxième meilleure buteuse de son équipe.Le Ballon d’Argent est allé à Trân Thi Thuy Trang et le Ballon de Bronze à Nguyên Bich Thuy, toutes deux de la mégapole du Sud.Pour les joueurs de futsal, le gardien Hô Van Y de Thai Son Nam a raflé son deuxième Ballon d’Or d’affilée. Khong Dinh Hung de Sahako et Châu Doan Phat de Thai Son Nam ont respectivement remporté le Ballon d’Argent et le Ballon de Bronze.Khuât Van Khang de Viettel et Vu Thi Hoa de Hanoi ont été honorés comme les meilleurs jeunes joueurs masculins et féminins de l’année. Pendant ce temps, l’attaquant jamaïcain Rimario Gordon de Binh Duong a été le meilleur joueur étranger de 2022.Le titre de Ballon d’Or a été décerné pour la première fois en 1995 au meilleur joueur masculin du pays par le journal Sai Gon Giai Phong (Saigon Libération). Il s’est alors ouvert aux femmes, jeunes hommes et jeunes femmes ainsi que footballeurs et joueurs de futsal étrangers. – VNA