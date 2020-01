Hanoï (VNA) - La cérémonie du Prix national du livre 2019 a eu lieu en décembre dernier à Hanoï. C’était la deuxième année consécutive que ce Prix était organisé pour promouvoir la lecture et rendre hommage aux professionnels de la littérature : les auteurs, les traducteurs, les chercheurs et les maisons d’édition.



Lancé en 2018, le Prix national du livre est parrainé par le ministère de l’Information et de la Communication et par l’Association des maisons d’édition du Vietnam. Le jury a choisi les meilleurs ouvrages parmi 355 livres provenant de 42 maisons d’édition répartis en 5 catégories : politiques et économie, sciences naturelles et technologies, sciences sociales et humaines, culture, arts et lettres et enfin livres pour enfant.

Les deux prix A ont été attribués à un ouvrage sur la faune et la flore du Vietnam de la maison d’édition des Sciences naturelles et des Technologies, et à un autre sur la terre du Sud de la maison d’édition «Politique nationale-Vérité». 13 prix B et 12 prix C ont été décernés.



Dans la catégorie « Livres pour enfant », le recueil « Xom Bo Giâu », littéralement « le hameau de Bo Giâu », de Trân Duc Tiên publié par la maison d’édition Kim Dông s’est vu décerner un prix B. À travers les 25 contes du recueil, les lecteurs peuvent plonger dans des récits fantastiques d’animaux et d’objets anthropomorphes, à savoir Coc – un crapaud enseignant à la retraite, Dê Lua – un grillon musicien réputé, Than lan – un lézard chasseur, Ôc sên – un escargot top-modèle, Tac Kè – un gecko météorologiste, Nhai Xanh – une rainette athlète de haut niveau et Dê Com, un autre grillon poète amateur. Chacun a sa propre personnalité et tous ces personnages ont permis de former une cité très animée.

«Ce prix est une source d’encouragement pour les auteurs des livres pour enfant. C’est la 3e fois que je suis honoré dans mon secteur. J’en suis très heureux. Je continuerai de mettre tout mon enthousiasme dans l’écriture d’autres ouvrages pour les enfants», a indiqué Trân Duc Tiên, l’auteur du recueil.

Vo Van Thuong, chef de la commission centrale de Propagande et d’Éducation du Parti communiste vietnamien, apprécie beaucoup les efforts de toutes les personnes travaillant dans le secteur du livre. Il leur a demandé de s’efforcer à augmenter la qualité des ouvrages et à diffuser la culture de la lecture.

«L’important, c’est de trouver les moyens de valoriser les ouvrages récompensés et faire connaitre ce prix national au grand public. Le but est d’attirer davantage d’éditeurs, d’auteurs et d’entreprises pour les éditions suivantes», a-t-il estimé.

Le succès de ce Prix national du livre 2019 témoigne de son prestige croissant et de l’importance du rôle qu’occupent les professionnels du secteur littéraire. - VOV/VNA