Hanoi (VNA) - Le Top 100 des meilleures entreprises où travailler au Vietnam en 2020 a été établi à partir d'une enquête avec la participation de près de 71.500 employés. Les 10 premières positions de cette liste sont respectivement : Vinamilk, Vietcombank, Nestle, Viettel, Abbot, TH Group, Suntory Pepsico, CocaCola, Pepsico et Samsung.

Cérémonie de remise des prix du Top 100 des meilleures entreprises où travailler au Vietnam en 2020, a eu lieu le soir du 22 octobre au Vinpearl Luxury Landmark 81 à Hô Chi Minh-Ville.



La société spécialisée dans les ressources humaines Anphabe a organisé le 22 octobre au soir à Hô Chi Minh-Ville une conférence pour honorer le Top 100 des meilleures entreprises où travailler au Vietnam sur le thème "Nouvelle course - Nouveau façon". Il s'agit d'un programme parrainé par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI).



Plus de 650 Pdg et directeurs des ressources humaines d'entreprises à travers le pays ont assisté à la cérémonie de remise des prix et discuté dans de nombreuses sessions de travail des questions de gestion des ressources humaines, de restructuration organisationnelle post-Covid-19 et des tendances professionnelles futures.



Vinamilk toujours numéro 1



Cette année, l'enquête sur le Top 100 des meilleures entreprises où travailler au Vietnam se concentre principalement sur la mesure de l'attractivité de marque des employeurs dans 559 entreprises de 20 secteurs et a reçu le vote de près de 71.500 employés expérimentés. Ainsi, Vinamilk demeure le Meilleur lieu de travail au Vietnam en 2020.



Par catégorie, Manulife Vietnam est en tête du secteur de l'assurance (3 années consécutives déjà); le secteur de l’agriculture - sylviculture - pêche est dominé par la société par action Greenfeed Vietnam et l'industrie des services financiers par VinaCapital.



Le classement de cette année récompense également de nombreuses entreprises vietnamiennes nouvellement promues et de nombreux nouveaux noms vietnamiens dans le top 100 des meilleures entreprises où travailler au Vietnam tels que DatVietVAC, NutiFood, Yeah1 Group, ou Bao Viêt Securities.



Cela montre que de nombreuses entreprises vietnamiennes se sont concentrées sur l'amélioration de l'environnement de travail, le renforcement de la culture d'entreprise, la gestion des ressources humaines, le paiement des salaires, des primes et des avantages pour les employés compétitifs par rapport aux entreprises en tête du pays (y compris les entreprises à capitaux étrangers).



En particulier, pour la première fois, 10 entreprises aux ressources humaines heureuses ont été mises à l'honneur. Ce sont les boîtes où les employés se sentent heureux lorsqu'ils viennent travailler.



Des changements dans le contexte de la pandémie



Concernant le marché du travail post-COVID-19, Thanh Nguyên, PDG et inspiratrice du bonheur d'Anphabe, a déclaré que lorsque la pandémie de COVID-19 est arrivée, environ 40% des entreprises vietnamiennes admettaient que le coût du travail était leur plus gros fardeau à ce moment-là.

Thanh Nguyên, Pdg et inspiratrice du bonheur d'Anphabe, lors de l’événement.

Au cours des six mois suivant le début du COVID-19, 51% des services ont été affectées par des coupes drastiques. Concrètement, 37% des salariés ont vu leur salaire réduit, 32% des salariés ont perdu leur emploi et 11% des salariés ont été transférés de postes à temps plein à des emplois indépendants ou saisonniers.



Selon les données de l'Office général des statistiques, au 1er semestre 2020, le Vietnam comptait près de 1,3 million de chômeurs, le niveau le plus élevé des 10 dernières années.



L'image des réductions de main-d'œuvre au cours des 6 premiers mois de 2020 est sans précédent, se déroulant non seulement dans les industries touchées par COVID-19 telles que le tourisme, l'aviation, l'hôtellerie ... mais aussi dans les industries présentant des opportunités de croissance telles que l'assurance, l'agriculture ou les technologies de l'information.



Anphabe prévoit qu'au cours des derniers mois de 2020, la tendance à "rationaliser les ressources humaines selon la feuille de route" se poursuivra de manière proactive pour réduire les coûts face à des changements imprévisibles.



Parallèlement à la réduction du personnel, toujours selon Thanh Nguyên, de nombreuses entreprises sont en train de se remettre en cause rapidement pour s'adapter à cette situation. Six tendances de transformation se produisent et seront fortes : le travail à distance, l’évolution des exigences et des compétences professionnelles, la restructuration de manière plate et compacte, l’accélération de la transformation numérique, l’apprentissage en ligne et le développement accru de nouveaux marchés.

Cérémonie de lancement officiel du programme de Certification d'excellence au Vietnam.

Le même jour, Anphabe et la VCCI se sont coordonnés avec les trois plus grandes associations de commerce étrangères au Vietnam, Amcham, Eurocham et Auscham, pour lancer officiellement le programme de certification d'excellence au Vietnam (Vietnam Excellence). Les résultats seront annoncés en 2021. La certification comprendra deux grandes catégories : RH EXCELLENCE - Le Prix d'excellence du personnel 2021, reconnaissant la stratégie et l'action d'excellence en gestion des ressources humaines; et CEO EXCELLENCE - le prix pour les PDG d’excellence en 2021, récompensant l'excellence dans la direction des ressources humaines pour le développement de l’entreprise.



Vu Tiên Lôc, président de la VCCI, a déclaré que la certification Vietnam Excellence vise à rechercher et à honorer les dirigeants et les organisations qui ont accompli des réalisations exceptionnelles dans la transformation des entreprises, à travers le développement humain et l’amélioration de l’environnement de travail. Les choix exceptionnels primés deviendront une source d'inspiration pour le changement pour la communauté des affaires. - CVN/VNA