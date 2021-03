Le 25 mars, à Hanoï, l'Académie de médecine militaire (ministère de la Défense) a continué la deuxième phase des tests du vaccin anti-COVID-19 Nano Covax . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 25 mars, à Hanoï, l'Académie de médecine militaire (ministère de la Défense) a continué la deuxième phase des tests du vaccin anti-COVID-19 Nano Covax, sur les 26 volontaires qui ont déjà achevé la première injection au cours de la période allant du 26 février au 10 mars.

A rappeler qu’entre le 26 février et le 10 mars, l'Académie de médecine militaire et l'Institut Pasteur de Ho Chi Minh-Ville ont mis en œuvre les premières injections de la deuxième phase des tests du vaccin anti-COVID-19 Nano Covax sur 560 volontaires de 18 à plus de 60 ans.

Selon le professeur associé et docteur Chu Van Men, directeur du Centre pour les essais cliniques et la bioéquivalence, de l'Académie de médecine militaire, pour l’heure, la santé de ces 560 volontaires est stable et il sont prêts pour les deuxièmes injections de la deuxième phase de test.

Ces 560 volontaires sont répartis en 4 groupes pour la deuxième phase des essais cliniques.

Auparavant, lors de la réunion de la permanence du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19, un représentant du ministère de la Santé avait dit que le vaccin Nano Covax serait étudié pour la phase 3 de mai à septembre. On espère que d'ici la fin du troisième trimestre de cette année, le Vietnam disposera d'un premier vaccin produit dans le pays.

Le Nano Covax, premier vaccin au Vietnam à donner lieu à des essais cliniques sur l'homme, est développé par la Société de biotechnologies pharmaceutiques Nanogen. -VNA