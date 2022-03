Hanoi (VNA) - En tant que troisième plus grand delta du monde, outre l'abondant potentiel d'eaux souterraines, le delta du Mékong bénéficie également de sources alluviales et d'eau douce en amont et adjacentes à la mer.

Cependant, ces dernières années, le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer ont été l'une des raisons pour lesquelles les ressources en eau de cette région ont fluctué, affectant la vie et la production des populations.

Zone de Mui Ca Mau. Photo : VNA

Concernant les ressources en eaux souterraines du delta du Mékong, des experts de l'Institut de l'environnement et des ressources naturelles de l’Université nationale de Ho Chi Minh Ville ont évalué que ce delta était confronté à une situation réelle d'épuisement des eaux souterraines.

Selon le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, le delta est touché par un affaissement moyen du sol d’une centimètre chaque année et même de 5,7cm dans quelques localités, tandis que le niveau des mers augmente en moyenne de 3 à 5 mm par an.

Les localités les plus touchées sont Can Tho, Long An, Tien Giang, Soc Trang, Tra Vinh, Vinh Long, Ca Mau.

L’exploitation intensive des eaux souterraines, le poids des structures artificielles construites en plaine et les vibrations dues aux activités de circulation sont les causes principales de cet affaissement. Le déplacement des plaques tectoniques et la compression naturelle sont également des facteurs contribuant à la perte de terrains.

Le professeur agrégé Nguyen Hong Tien, vice-président et secrétaire général de l'Association vietnamienne de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, a affirmé que la gestion et l'exploitation des ressources en eau dans les régions deltaïques pour la production et le développement socio-économique revêtaient une grande importance dans le développement global de le pays.

Au fil des années, avec l'investissement de l'Etat, le soutien effectif des organisations internationales et surtout la participation active des populations, de nombreux ouvrages de traitement d'eau potable ont été investis et construits den zones urbaines et rurales. Le nombre de personnes ayant accès à l'eau potable a augmenté chaque année.

Cependant, le delta est toujours confronté à une pénurie d'eau propre en raison de l'intrusion profonde par l'eau salée des ouvrages d'approvisionnement en eau, la salinisation des sources et la diminution des ressources en eaux souterraines.

Selon le Bureau permanent de la Commission vietnamienne du fleuve du Mékong Vietnam, en 2022, le delta du Mékong connaîtra une autre saison sèche sans eau, équivalente à celle de 2021.

Pour atténuer le risque d'intrusion saline en raison des effets de marée et de l'élévation du niveau de la mer, une solution complète d'ingénierie de contrôle est nécessaire.

En outre, les infrastructures d'irrigation sont considérées comme une solution de base pour exploiter et utiliser efficacement les ressources en eau du delta dans le contexte d'impacts négatifs en amont, de la hausse du niveau de la mer et de changement climatique. - VNA