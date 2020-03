À l'intérieur du premier magasin à Hanoï d'Uniqlo. Photo: baodansinh.vn

Hanoï (VNA) – Le 6 mars, l'enseigne japonaise de vêtements Uniqlo a inauguré son premier magasin à Hanoï.

Ce nouveau point de vente couvre 2.500 m² au centre commercial Vincom Center Pham Ngoc Thach dans le district de Dong Da. Il s’agit de l’un des plus grands magasins d’Uniqlo en Asie du Sud-Est.

En l'honneur de la beauté culturelle et de la longue histoire de la capitale vietnamienne, Uniqlo a collaboré avec l'architecte Vo Trong Nghia dans la création d’une unique installation dans le magasin afin de présenter aux clients vietnamiens des vêtements quotidiens LifeWear de haute qualité.

Auparavant, Uniqlo avait ouvert son premier magasin au Vietnam, à Hô Chi Minh-Ville en décembre dernier.

Uniqlo est la marque phare de Fast Retailing et a pour vocation, depuis sa création en 1984, de changer la vie des gens par le biais des vêtements. Avec ses vêtements et accessoires innovants, abordables et de qualité, Uniqlo est devenue la Marque pour Tous. Uniqlo offre des basiques universels, laissant ainsi l’opportunité à ses clients d’exprimer leur propre sens du style.

Actuellement, Uniqlo possède 2.000 magasins dans 20 pays du monde tels que le Japon, l'Australie, la Belgique, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, etc. -VNA