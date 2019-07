Cérémonie de signature d'un accord de coopération entre UPI et TPBank le 15 juillet. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La banque commerciale par actions Tien Phong (TPBank) et UnionPay International (UPI), filiale du groupe chinois China UnionPay, ont signé lundi matin 15 juillet à Hanoi un accord de coopération.

Selon le directeur général de TPBank, Nguyen Hung, la coopération entre la banque vietnamienne et UPI permettra à partir de juillet 2019 à des millions de porteurs de cartes UnionPay d’effectuer leurs paiements au Vietnam plus facilement grâce aux points d’acceptation de TP Bank.

Selon le vice-président d'UPI, Larry Wang, grâce à cette coopération, ses clients chinois, sud-coréens, thaïlandais et singapouriens, une fois arrivée au Vietnam, auront accès à des services bancaires et des solutions de paiement numériques modernes via des applications de TP Bank et d’UPI.

De leur côté, les clients de TPBank, pourront utiliser l'application QuickPay de TPBank pour effectuer un paiement par code QR en Chine.

Selon les statistiques du Département général des Statistiques et de l'Administration nationale du Tourisme, au premier trimestre 2019, le Vietnam a accueilli plus de 3,2 millions de touristes chinois et sud-coréens, dont beaucoup qui ont utilisé les cartes UnionPay pour faire des achats de milliards de dôngs.

UnionPay possède un réseau mondial de paiement au service d’un grand nombre de porteurs de cartes dans le monde. Le géant chinois des paiements a émis plus de 7,5 milliards de cartes dans le monde. Son service de paiement couvre plus de 55 millions de points de vente et près de 29 millions de guichets automatiques dans 174 pays et territoires.

Au Vietnam, UnionPay coopère avec plus de 10 partenaires pour faire accepter ses cartes. –VNA