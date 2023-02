Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Lang Son (VNA) - Le 23 février, des dirigeants de la province de Lang Son (Nord) ont eu une séance de travail avec une délégation du bureau de l'UNESCO dirigée par Christian Manhart, représentant de l'UNESCO au Vietnam.Lors de la séance de travail, le vice-président du Comité populaire provincial de Lang Son, Luong Trong Quynh, a déclaré souhaiter que l'UNESCO soutienne sa localité dans le développement du géoparc de Lang Son et la finalisation du dossier à soumettre à l'UNESCO pour l’admettre dans le réseau des Géoparcs mondiaux soutenu par l'UNESCO.Pour sa part, Christian Manhart a déclaré apprécier les potentiels de la région du géoparc de Lang Son. Il a affirmé que les spécialistes de l'UNESCO étaient prêts à partager des expériences pour aider cette province à parachever le dossier et développer un géoparc mondial selon le processus fixé.Lors de la séance de travail, les deux parties ont échangé les résultats d’une enquête dans la région du géoparc de Lang Son, évalué les potentiels de coopération entre la province de Lang Son et le Bureau de l'UNESCO au Vietnam.Selon le vice-président du Comité populaire provincial de Lang Son, Luong Trong Quynh, en 2021, le géoparc de Lang Son a été établi avec une superficie totale de près de 3.900 km2, s’étendant sur cinq districts (Bac Son, Binh Gia, Van Quan, Huu Lung et Chi Lang), d’une population de près de 376.000 personnes. Il représente respectivement 46,3% de la superficie et 48,1% de la population de la province.Le géoparc de Lang Son est préservé de manière intacte et exploité rationnellement et durablement, tout en préservant les valeurs globales du patrimoine géologique, du paysage naturel, de l'identité culturelle, de la biodiversité. La région abrite des groupes ethniques Nung, Tay, Kinh, Dao, Hoa, San Chay et Mong avec de nombreuses valeurs culturelles uniques, en particulier les pratiques liées à la croyance en les déesses-mères des Trois mondes et les pratiques du « then » qui ont été inscrites sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2016 et en 2019.Actuellement, Lang Son continue à mettre en œuvre les tâches clés dans le cadre du projet de la fondation, de la construction et du développement du géoparc de Lang Son pour la période 2021-2025, pour qu’il puisse répondre aux critères pour une reconnaissance de l'UNESCO.-VNA