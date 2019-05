La ville de Long Xuyen, province d'An Giang (Delta du Mékong). Photo : Internet

An Giang (VNA) – Une zone urbaine intelligente donnera une nouvelle physionomie à l'économie et à la société de la province d’An Giang (Delta du Mékong), a déclaré Le Van Nung, vice-président du Comité populaire provincial, lors d'une conférence tenue le 7 mai dans la ville de Long Xuyen.

Placé sous le thème “Présentation du modèle de zone urbaine intelligente de la province d’An Giang”, l’événement a été organisé par le Comité populaire provincial en collaboration avec Advanced International JSC (AIC).

Selon la compagnie AIC, la zone urbaine intelligente est le lieu où les technologies de l’information et d'autres solutions synchrones sont appliquées à toutes les activités locales, afin d’améliorer l’efficacité dans la gestion publique et le développement économique, social, commercial, culturel, éducatif, médical, des transports et de la communauté sociale. Le modèle de zone urbaine intelligente de la province d'An Giang construit par AIC a été présenté lors de la conférence.

Selon la directrice générale d’AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, ce modèle vise à fournir des services publics complets aux différents groupes de la société et à mettre à jour régulièrement les technologies.

Le président par intérim du Comité populaire provincial Nguyen Thanh Binh a déclaré que la construction des zones urbaines intelligentes était évidente dans le contexte de la quatrième révolution industrielle. Il a demandé aux services et organismes compétents locaux de proposer des plans spécifiques et détaillés afin que modèle de zone urbaine intelligente de la province puisse être mis en oeuvre dès que possible. -VNA